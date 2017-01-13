В Россельхознадзоре допустили запрет на ввоз птицы из ЕС из-за гриппа

Россия может запретить ввоз из Польши и других стран ЕС живой птицы и продукции из нее. Это связано с птичьим гриппом, сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, передает ТАСС.

По словам чиновника, в Польше и во «многих других странах Евросоюза» «расширяется грипп птиц, высокопатогенный штамм».

По данным агентства, Россия из-за птичьего гриппа уже ограничила ввоз птицы из ряда регионов Германии, Польши, Швеции и Венгрии.

Алексеенко добавил, что также возможно введение карантина по африканской чуме свиней в Краснодарском крае. «Если бы это зависело от Россельхознадзора, то мы ввели бы сразу карантин на всей территории края», — отметил он.