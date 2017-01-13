Вице-президент США описал реакцию Обамы на «компромат» о Трампе

Действующий президент США Барак Обама и вице-президент Джозеф Байден получили от сотрудников службы разведки информацию о том, что у российских спецслужб якобы имеется «компромат» победителя президентских выборов Дональда Трампа.

«Вообще-то, реакция президента была примерно такой: Какое отношение это имеет к чему бы то ни было?» — рассказал Байден в интервью Associated Press.

По словам вице-президента, нет ничего удивительного в том, что СМИ подхватили и растиражировали эту информацию. При этом Байден выразил удивление решением Федерального бюро расследований (ФБР) США заняться проверкой сведений о «компромате».

Напомним, ранее стало известно, что бывший британский разведчик, которому приписывается авторство «поддельного» доклада о компромате на Трампа, в настоящее время скрывается.