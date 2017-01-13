Мать убитой девочки захотела узнать о местонахождении Бобокуловой

Мать убитой Гюльчехрой Бобокуловой девочки потребовала прокуратуру сообщить, где сейчас находится обвиняемая. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию обращения.

Москвичка Екатерина Мещерякова, дочери которой няня Гюльчехра Бобокулова отсекла голову, также утверждает, что обвиняемая осознавала свои действия и намеревалась убить всю семью.

Мещерякова попросила проверить заключение о невменяемости няни, выданное специалистами Центра имени Сербского и пересмотреть дело. Потерпевшая настаивает на том, что она должна знать о местонахождении Бобокуловой. Мещерякова опасается, что преступницу передадут на родину в Узбекистан. А там ее выпустят на свободу, и она снова вернется в Москву.

«Мне отказано в праве получать информацию о Бобокуловой, об исполнении приговора, при этом Бобокулову могут отправить на родину для прохождения лечения. Моя семья не сможет чувствовать себя в безопасности, если Бобокулова может однажды, приехав из Узбекистана в Москву, встретить меня или моего ребенка у подъезда, так как в ходе следствия она давала показания о том, что у нее были намерения убить всю семью», — говорится в обращении Мещеряковой.

Напомним, 29 февраля 2016 года Бобокулова убила четырехлетнюю девочку и подожгла квартиру. С головой ребенка она пришла к станции метро «Октябрьское поле», где была задержана сотрудниками полиции.

Бобокулова признала свою вину, но суд решил, что преступление она совершила в невменяемом состоянии и освободил ее от уголовной ответственности. Бобокулова была направлена на принудительное лечение в стационар закрытого типа.