Суд освободил задержанного по делу о «Боярышнике» офицера полиции

Суд в Иркутске освободил из-под стражи начальника отдела участковых уполномоченных городского отдела полиции №4 майора Дениса Черемисина, сообщает РИА Новости.

Офицер проходит по делу о массовом смертельном отравлении спиртсодержащей жидкостью «Боярышник».

Черемисина обвиняют по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц». Следствие считает, что он не организовал должным образом работу участковых на подконтрольной территории, в результате чего там от «Боярышника» погибли 15 человек.

Майор был задержан 11 января. Свою вину Черемисин не признает.

Следствие просило оставить офицера полиции под стражей. Однако суд освободил его в зале суда.