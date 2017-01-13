В Татарстане за долги по ЖКХ отнимали детей

Глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин распорядился изымать несовершеннолетних детей из семей, которые имеют задолженность по коммунальным услугах. Об этом пишет «Вечерняя Казань» со ссылкой на копию документа.

«Организовать работу отдела опеки и попечительства исполкома Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители...» — сказано в протокольном поручении, подписанном 12 декабря 2016 года.

Детей отправляют в приют, если в их доме за долги могут отключить свет и тепло. Всего на учете состоят около ста семей, за 2016 год в приюты отправлено 11 детей на срок до трех месяцев.

Омбундсмен РФ Анна Кузнецова сочла действия зеленодольских властей недопустимыми и направила запрос в прокуратуру в связи с поручением главы района.

Детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина назвала решение главы Зеленодольского района некорректным и уточнила, что устройство детей для временного проживания в приют или социально-реабилитационный центр допускается только с письменного согласия родителей.