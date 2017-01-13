СМИ рассказали о заслугах автора «досье» на Трампа

Бывший сотрудник разведки Великобритании Кристофер Стил, которому приписывают авторство доклада о якобы имеющемся у РФ компромате на избранного президента США Дональда Трампа, ранее собирал данные о коррупции в ФИФА. Об этом пишет издание Washington Post.

Согласно информации газеты, его фирму Orbis Business Intelligence в 2009 году наняла Английская федерация футбола для расследования соответствующих случаев ФИФА. Данные расследования Стил в 2010 году передал сотрудникам подразделения ФБР по борьбе с организованной преступностью в Евразии. Данные доклада положили начало громкому расследованию в отношении руководства организации.

Издание отмечает, что благодаря расследованию Стил зарекомендовал себя надежным источником. На основании этого некоторые представители разведки США сочли «досье на Трампа» достойным внимания.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник британской разведки покинул свой дом 11 января и скрылся якобы опасаясь возможных ответных действий со стороны России в связи с обнародованием доклада. Сам Дональд Трамп назвал опубликованную информацию фальшивкой, аналогичные заявления сделала РФ.