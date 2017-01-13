В 2016 году РПЦ передали более 100 объектов в России

Государство передало Русской православной церкви (РПЦ) 133 различных объекта в 2016 году. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на данные Росимущества.

Отмечается, что всего в минувшем году в Росимущество поступило 214 заявлений от религиозных организаций с просьбой о передаче им различных объектов. При этом 90% из них направила РПЦ.

Всего же ведомство получило около 900 таких заявок. Там напомнили, что с 2010 года действует закон о передаче религиозным организациям принадлежащих государству объектов в собственность, либо безвозмездное пользование. Из этого числа запросы от РПЦ составляют четверть. В Росимуществе сообщили, что ежегодно количество заявлений от ПРЦ возрастает.

На основании указанного закона власти Санкт-Петербурга приняли решение передать РПЦ Исаакиевский собор в безвозмездное пользование сроком на 49 лет.

В 2015 году ведомство составило список объектов религиозного назначения, состоящих на госбалансе. Всего в него вошли около 2 тысяч наименований, все они могут быть переданы религиозным организациям.