Телеканал Конгресса США внезапно начал показывать эфир RT

В эфире американского телеканала Конгресса C-SPAN внезапно началось вещание российского RT (Russia Today). Инцидент произошел 12 января в 22:30 по московскому времени. Трансляция RT продолжалась около 10 минут. Об этом пишет CNN.

«Во второй половине дня онлайн-трансляция C-SPAN была прервана программой RT. Мы в настоящее время занимаемся расследованием и устранением неполадок после этого инцидента. RT является одной из сетей, которая находится в нашем распоряжении. Мы предполагаем, что произошла ошибка во внутренней маршрутизации», — заявили в компании C-SPAN.

Отмечается, что вместо выступления конгрессмена Максин Уотерс в эфире появился сюжет RT о шутках над тем, как министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил о переговорах с несуществующей страной Сан-Эскобар.

Напомним, что Russia Today упоминался в докладе американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы Соединенных Штатов летом 2016 года. В США считают, что телеканал играл важную роль в пропагандистском сопровождении «российских кибератак».

Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF