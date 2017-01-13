ГД отказалась вводить акциз на чипсы и газировку

Госдума России отклонила законопроект, предполагающий введение акциза на картофельные чипсы и сахаросодержащую газировку. Об этом пишет «Интерфакс».

Автором законопроекта является депутат шестого созыва ГД Олег Михеев. Документ был внесен на рассмотрение еще в феврале 2016 года. Предлагалось ввести акциз в размере 12-13 рублей за каждые сто грамм картофельных чипсов, а за литр сладкой газировки — 15-16 рублей.

«Законопроект предлагает внести в перечень подакцизных товаров чипсы картофельные и газированные напитки, якобы для улучшения здоровья граждан. Мы данный законопроект отклонили, поскольку здоровье граждан не является предметом Налогового кодекса», — сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский.