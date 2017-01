Mannequin Challenge перерос в «мертвый» флешмоб

В соцсетях набирает популярность флешмоб, в котором его участники притворяются мертвыми. Снимки они снабжают хэштегом #deadpose («поза мертвого»).

Газета The Daily Mail, обратившая внимание на новую акцию, публикует видео, в котором маленький ребенок плачет и пытается растормошить свою тетю, притворившуюся мертвой ради флешмоба.

С осени прошлого года популярность приобрел похожий флешмоб — Mannequin Challenge, в котором его участники замарают в неожиданных местах, становясь на миг «манекенами».

Introducing a new pose 😂😂😂#deadpose..

I like it pic.twitter.com/1bHr1gnAsd