13 января 2017, 21:02
Mannequin Challenge перерос в «мертвый» флешмоб
В соцсетях набирает популярность флешмоб, в котором его участники притворяются мертвыми. Снимки они снабжают хэштегом #deadpose («поза мертвого»).
Газета The Daily Mail, обратившая внимание на новую акцию, публикует видео, в котором маленький ребенок плачет и пытается растормошить свою тетю, притворившуюся мертвой ради флешмоба.
С осени прошлого года популярность приобрел похожий флешмоб — Mannequin Challenge, в котором его участники замарают в неожиданных местах, становясь на миг «манекенами».
Introducing a new pose 😂😂😂#deadpose..— itumelengSA (@IMelidah) 8 января 2017 г.
I like it pic.twitter.com/1bHr1gnAsd
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