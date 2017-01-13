СКР проверит законность изъятия детей с ВИЧ в Москве

Действия московских органов попечительства, которые изъяли ВИЧ-инфицированных детей из семьи, проверят следователи Следственного комитета России. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания в семье приемных детей», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с органами опеки изъяли из приемной семьи в Москве 12 детей. В СКР сообщают о 10 детях. По предварительной информации, все они являются носителями ВИЧ-инфекции.

Замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Татьяна Барсукова подтвердила «Интерфаксу», из семьи были временно изъяты 10 несовершеннолетних. Одного из них, сообщила она, избил приемный отец. Чиновница добавила, что восемь детей помещены в больницу и получают там необходимые лекарства, а еще двое находятся в соцучреждениях. Двое детей, по ее словам, находятся с матерью.