Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
13 января 2017, пятница, 18:41
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
13 января 2017, 16:50
ВИЧ/СПИД дети Москва Следственный комитет

СКР проверит законность изъятия детей с ВИЧ в Москве

Здание СКР в Москве
Здание СКР в Москве
фото: sledcom.ru

Действия московских органов попечительства, которые изъяли ВИЧ-инфицированных детей из семьи, проверят следователи Следственного комитета России. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания в семье приемных детей», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с органами опеки изъяли из приемной семьи в Москве 12 детей. В СКР сообщают о 10 детях. По предварительной информации, все они являются носителями ВИЧ-инфекции.

Замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Татьяна Барсукова подтвердила «Интерфаксу», из семьи были временно изъяты 10 несовершеннолетних. Одного из них, сообщила она, избил приемный отец. Чиновница добавила, что восемь детей помещены в больницу и получают там необходимые лекарства, а еще двое находятся в соцучреждениях. Двое детей, по ее словам, находятся с матерью.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Александр Ткачев в магазине
Минсельхоз подтвердил участие Ткачева в саммите министров G20
Владимир Путин с предполагаемыми участниками ЧВК Вагнера
Появилось фото Путина с главой ЧВК Вагнера
Дмитрий Песков
Песков отказался комментировать просьбу ГП и СКР о деньгах на жилье
Вероника Скворцова
Глава Минздрава назвала гиперболой полный запрет на продажу сигарет
Прохор Шаляпин и Жанна Роштакова.
Умерла экс-солистка группы «Лицей»
Архив новостей

Самое читаемое

Педро Аграмунт
Глава ПАСЕ исключил продление полномочий российской делегации в 2017 году
Президент Франции Франсуа Олланд
Олланд дал своему преемнику наставление по поводу России
Дональд Трамп
Трамп ответил Москве на сообщения о компромате
Юрий Чайка и Александр Бастрыкин
Генпрокуратура и СК попросили у Путина 27 млрд на квартиры сотрудникам
Константин Хабенский
Хабенского признали самым популярным российским актером XXI века
18:31 В конгрессе США прокомментировали инцидент с RT
18:23 В Кремле рассказали о процедуре увольнения Улюкаева
18:12 В 2016 году РПЦ передали более 100 объектов в России
18:04 Полиция проверит автопрогулку по пешеходной улице вблизи Кремля
17:50 Появилось фото Путина с главой ЧВК Вагнера

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Василий Шульгин
Василий Витальевич Шульгин с женой Марией Дмитриевной
13 января 1878 года родился Василий Шульгин, российский общественный и политический деятель, журналист и публицист.
17:43 Врачам могут разрешить ставить диагнозы дистанционно
17:42 Волочкова заступилась за балет «Щелкунчик» после критики РПЦ
17:37 Transparency International обратилась в Генпрокуратуру из-за передачи Исаакия РПЦ
17:23 В Россельхознадзоре допустили запрет на ввоз птицы из ЕС из-за гриппа
17:22 Главред RT назвала реакцию на внезапное включение RT в США истерией
16:54 Шереметьево объяснило счет за парковку на 3,3 млн рублей
16:50 СКР проверит законность изъятия детей с ВИЧ в Москве
16:44 Партия «Беспартийная Россия» получила регистрацию в Минюсте
16:34 Мать убитой девочки захотела узнать о местонахождении Бобокуловой
16:26 Скворцова поддержала уголовную ответственность за помехи скорой
16:25 Древние плавильные печи найдены в Монголии
16:19 Глава Минздрава назвала гиперболой полный запрет на продажу сигарет
16:11 В Татарстане за долги по ЖКХ отнимали детей
15:57 СМИ рассказали о заслугах автора «досье» на Трампа
15:48 ФАС отказалась обвинять Visa и MasterCard в злоупотреблении доминирующим положением
15:34 Минсельхоз подтвердил участие Ткачева в саммите министров G20
15:25 Экс-генпрокурор предложил СБУ возбудить против Порошенко дело о госизмене
15:20 Минфин назвал условие сохранения Резервного фонда в 2017 году
14:58 Топ-менеджеру Volkswagen грозит срок до 169 лет
14:57 «Русфонд» решил судиться по поводу денег Фриске
14:33 Медведев пообещал журналистам лайки от правительства
14:26 Шувалов анонсировал отмену контрсанкций к концу 2017 года
14:16 Депутат Луговой предложил сделать соцсети операторами связи
14:08 Самки косаток уступают право размножения молодежи
13:56 Суд освободил задержанного по делу о «Боярышнике» офицера полиции
13:51 Песков отказался комментировать просьбу ГП и СКР о деньгах на жилье
13:41 Луговой связал попадание в «список Магнитского» с законом об онлайн-кинотеатрах
13:39 Берлин пригласил находящегося под санкциями Ткачева
13:17 В Кремле решили не вмешиваться в передачу Исаакия РПЦ
13:15 Экономисты предрекли нищету каждому третьему россиянину
13:14 Кремль объяснил терпением отсутствие реакции на высказывания команды Трампа
13:04 Закон об онлайн-кинотеатрах прошел первое чтение в ГД
12:56 В Кремле прокомментировали смерть пациента из-за помех скорой помощи
12:44 Умерла экс-солистка группы «Лицей»
12:43 Во Внуково вернулся «Боинг» после касания ВПП хвостом
12:43 Голикова заявила о невозможности сбалансировать ПФР за счет пенсионного возраста
12:29 Глава МЭР пообещал сохранить Резервный фонд по итогам 2017 года
12:21 Дадин поделился с адвокатом впечатленими от новой колонии
12:20 В Москве из приемной семьи изъяли 12 детей с ВИЧ
12:20 Готовящийся к полету на МКС с людьми «Союз» заменят
12:12 Подведены итоги голосования за звание лучшего интернет-журналиста
12:10 СМИ узнали об отставке куратора кибербезопасности ФСБ
12:06 В Мичиганском университете оценили масштаб фальсификаций на выборах в Думу
11:54 Ученые превратили мышь в хищника
11:52 Глава Минфина сообщил об излечении экономики от «голландской болезни»
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.