Голландские журналисты отказались удалить фотографии из Донбасса

Голландские независимые журналисты Стефан Бек и Михел Спеккерс, задержанные полицией после возвращения с места крушения малайзийского самолета в Донбассе, не согласны с решением суда, потребовавшего удалить часть сделанных там фотографий. Об этом ТАСС рассказал сам Стефан Бек.

«В консультации с нашими адвокатами мы предлагаем следующий компромисс: мы не удаляем никакие изображения, сделанные нами. Но мы согласны на фотографиях сделать расплывчатыми лица членов следственной группы, расследующей причины крушения Boeing на Украине. Мы готовы поделиться фотографиями, сделанными на месте трагедии, при условии, что право определить, что должно быть передано следствию, принадлежит Михелу Спеккерсу», — отметил он.

Голландский суд постановил удалить часть фотографий из-за лиц следователей, попавших в кадр, а часть передать следствию. Но никаких гарантий того, что будут скопированы и другие материалы, журналисты не получили.