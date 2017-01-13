Глава Минфина сообщил об излечении экономики от «голландской болезни»

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что экономика страны излечилась от «голландской болезни», при которой доходы бюджета зависят от цен на экспортируемые товары, в случае с РФ — углеводороды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если мы посмотрим в историю, то действительно все кризисы у нас связаны с тем, что экономика была не диверсифицирована, бюджет был очень зависим от цен на экспортные товары. Поэтому, по сути дела, мы болели "голландской болезнью"», — отметил министр на Гайдаровском форуме.

По его словам, «чтобы найти таблетку от "голландской болезни"», требуются «понятные принципы формирования бюджетной политики».

Силуанов также отметил, что если в 2014 году нефтегазовые доходы составляли 9,6% ВВП России, то в 2016 году — 5,8% ВВП.

Министр добавил, что в правительстве планируют, что к 2019 году нефтегазовые доходы составят 5,4% от ВВП.