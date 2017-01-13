Ассанж вновь согласился на экстрадицию в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласится сдаться американским властям при условии помилования его информатора Брэдли Мэннинга. Об этом сообщается в Twitter организации.

В сообщении подчеркивается, что Ассанж готов на экстрадицию, «несмотря на очевидную неконституционность» его дела.

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK — WikiLeaks (@wikileaks) 12 января 2017 г.

Основатель WikiLeaks предлагал это и раньше, еще в сентябре 2016 года, после объявления голодовки Брэдли Мэннингом и его попытки самоубийства. Информатор WikiLeaks был признан виновным в 20 из 22 предъявленных обвинений и получил 35 лет заключения.

14 сентября стало известно, что Брэдли Мэннинг добился разрешения на операцию по смене пола и стал Чэлси Мэнннинг.

В январе 2017 года стало известно, что действующий президент США Барак Обама может помиловать Чэлси Мэннинг — трансгендер был включен в президентский список заключенных, в отношении которых может быть смягчено наказание.