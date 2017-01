Ассанж вновь согласился на экстрадицию в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласится сдаться американским властям при условии помилования его информатора Брэдли Мэннинга. Об этом сообщается в Twitter организации.

В сообщении подчеркивается, что Ассанж готов на экстрадицию, «несмотря на очевидную неконституционность» его дела.

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK