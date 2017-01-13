Freedom House осудила Украину за блокировку «Дождя»
Представители американской правозащитной организации Freedom House назвали блокировку российского телеканала «Дождь» на территории Украины подрывом свободы средств массовой информации. Соответствующее сообщение размещено на сайте правозащитников.
В нем говорится, что запрет на вещание «Дождя» ограничивает доступ украинских граждан к разным позициям и мнениям по поводу событий, происходящих в России. В Freedom House считают, что позиция «Дождя» в данном случае является «независимой».
Напомним, накануне стало известно о том, что Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию распространил среди провайдеров директиву об отключении трансляции российского телеканала «Дождь».
Причиной, по некоторым данным, стала показанная в его эфире карта, на которой Крым был включен в состав Российской Федерации. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию заявил, что контент «Дождя» не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.
Решение о блокировке российского телеканала вступит в силу через месяц после его обнародования, то есть примерно 13 февраля.