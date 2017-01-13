«Газпром» решил подать иски к частным турецким импортерам

В ближайшее время «Газпром» планирует подать в арбитражный суд иски сразу к нескольким частным турецким импортерам российского газа, с которыми не удалось договориться о его цене на 2017 год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в РФ и Турции.

Собеседники издания утверждают, что необходимые документы уже подготовлены. На такой шаг российского монополиста подтолкнула заниженная цена на российский газ. Непреклонная позиция турецкой стороны вынуждает РФ решать вопросы в судебном порядке, чтобы максимально корректно защитить свои коммерческие интересы.

По информации одного из источников, ранее «Газпром» предложил частным турецким импортерам установить для них на 2017 год временную цену, выше предыдущего года. Предполагалось, что эта цена будет действовать до окончания разбирательства с турецкой государственной Botas, которая настаивает на ретроактивном снижении цены. После этого «Газпром» бы мог вернуться к переговорам с частными импортерами. Однако турецкая сторона не приняла новые условия поставок.

«Газпром» поставляет по Трансбалканскому газопроводу примерно 10 млрд кубических метров ежегодно для Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell, Bati Hatti и Kibar Enerji. А Botas получает еще около 17 млрд кубометров газа.