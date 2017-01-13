СМИ узнали об отставке куратора кибербезопасности ФСБ

Глава Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ и заместитель руководителя 1-й службы ФСБ Андрей Герасимов может в ближайшее время уйти со своего поста. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

Трое из них сообщили изданию, что его отставка - «уже решенный вопрос».

«Среди прочего проверяют взаимоотношения ЦИБа с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям,– "Лабораторией Касперского" и Group-IB», – заявил один из источников издания.

В центре общественных связей ФСБ и ЦИБ ФСБ на запросы «Коммерсанта» не ответили. Представители «Лаборатории Касперского» и Group-IB ничего по этому вопросу не сообщили.

В июле 2016 года ФСБ обнаружило вирус для кибершпионажа на 20 ресурсах госорганов и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Был проведен комплекс мер по «локализации угроз и минимизации последствий, нанесенных ее распространением».

В ноябре 2016 года был создан Корпоративный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (КЦПКА). Он будет работать круглосуточно и отслеживать работу компьютеров на оборонных предприятиях РФ на предмет хакерских атак.