СМИ назвали дату похорон Доктора Лизы

Источник в окружении главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки сообщил ТАСС о том, что ее останки были идентифицированы в рамках опознания жертв крушения самолета Минобороны РФ над Черным морем.

По словам источника, Глинка, которую называли Доктором Лизой, будет похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище. По предварительным данным, похороны состоятся 16 января.

Напомним, в конце декабря в Государственной думе поддержали идею учредить специальную награду в честь Доктора Лизы. «Таким образом можно будет почтить ее память и, по крайней мере, поддерживать тех, кто идет по тому же пути — занимается благотворительностью», — сказал первый зампред думского комитета по труду Михаил Тарасенко.

Расследование причин гибели Ту-154, который рухнул в Черное море недалеко от сочинского побережья вскоре после вылета из аэропорта Адлера, продолжается до сих пор. Накануне стало известно, что следователи исключили версию теракта за неимением каких-либо подтверждений криминального взрыва или ракетного выстрела.