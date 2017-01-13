Голикова рассказала о судьбе нефтяных свердоходов

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова сообщила, что дополнительные доходы, поступающие в федеральный бюджет от продажи нефти по цене от 40 до 60 долларов за баррель не пойдут в Резервный фонд, передает ТАСС .

«Это важно, потому что бюджетное правило приостановлено, Резервный фонд мы не пополняем», — пояснила она.

По словам Голиковой, сейчас необходимо вести «жесткий мониторинг» всех происходящих в мировой и отечественной экономике процессов, а также использовать благоприятную экономическую ситуацию для сокращения бюджетного дефицита и сбора накоплений.

Напомним, ранее Минфин РФ заявил, что сохранение Резервного фонда в 2017 году возможно при условии сохранения цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель.