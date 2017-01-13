Госдеп прокомментировал контакты команды Трампа с российским послом

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер заявил, что Госдепартамент не видит никаких проблем в том, что переходная администрация избранного президента США Дональда Трампа контактирует с российским послом, передает Reuters.

По словам Тонера, «это часть работы по передаче власти», и Госдеп не усматривает в этих контактах ничего предосудительного.

Напомним, ранее сегодня официальный представитель Трампа Шон Спайсер сообщил, что советник политика по национальной безопасности Майкл Флинн 28 декабря встретился с послом РФ в США Сергеем Кисляком. На встрече, по словам Спайсера, обсуждались вопросы подготовки телефонного разговора Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и Трампа после инаугурации.