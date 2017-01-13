В Москве из приемной семьи изъяли 12 детей с ВИЧ

Полиция и органы опеки изъяли из приемной семьи в Москве 12 детей. Все они, по предварительным данным, инфицированы ВИЧ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

«Мы выясняем подробности. Привлечены все профильные службы. Юристы аппарата уполномоченного выехали на место», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что в семье оставлен один — родной — ребенок.

Подробностей о приемных родителях и том, как дети заразились ВИЧ, в пресс-службе не привели.