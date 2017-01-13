В Москве планируют разрешить коммерческую застройку земель РАН

Власти Москвы намерены в первом полугодии принять Правила землепользования и застройки, которые позволят строить коммерческие объекты на территориях, принадлежащих Российской академии наук. На это обратил внимание РБК, проанализировав материалы проекта правил.

Столичные власти разработали Правила землепользования и застройки в 2016 году. Согласно им, город делится на зоны, в каждой из которых прописаны параметры разрешенной застройки.

После публичных слушаний новый вариант документа должен быть разработан к концу текущего месяца.

Издание отмечает, что часть организаций РАН вошла в список территориальных зон, где могут размещаться не только научные организации, но и офисы, парковки, торговые центры.

Это, в частности, участок, на котором расположен Институт океанологии имени Ширшова. Замдиректора института Гусейн Гаджиев сообщил РБК, что ранее институт заключил соглашение с инвестором на строительство офисных площадей, часть из которых отошла бы научной организации, а часть инвестору.

Территория Института проблем управления РАН также попала в зону с разрешенным строительством офисных помещений, деловых центров и заведений общепита. В дирекции института изданию заявили, что они не распоряжаются зданиями и участками, а лишь используют их.

Издание нашло еще ряд институтов РАН, для которых появилась возможность коммерческой застройки: Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова, Институт автоматизации проектирования, Центральный экономико-математический институт, Институт медико-биологических проблем.