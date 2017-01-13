МЭР предложило создать резервную копию российского сегмента интернета

Минэкономразвития отправило письмо в Минкомсвязи, в котором раскритиковало предложение коллег обязать операторов подключаться к государственным точкам обмена трафиком. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на текст письма.

Минкомсвязи, как сообщали СМИ, ранее предложило обязать интернет-провайдеров подключаться к точкам обмена трафиком, зарегистрированным в государственном реестре. Таким образом, по задумке министерства, весь трафик будет передаваться внутри страны.

Также Минкомсвязи планировало дублировать в стране 99% критической инфраструктуры интернета.

Такие меры, отмечали в ведомстве, позволят обеспечить устойчивую работу рунета даже в случае внешних атак.

В Минэкономразвития, напротив, считают, что реализация предложения осложнит выбор оптимальных маршрутов передачи информации и в конечном счете приведет к росту цен на связь.

Поэтому в ведомстве предлагают осуществлять лишь хранение маршрутов трафика, то есть фактически резервное копирование рунета.

По мнению МЭР, это позволит в случае чрезвычайной ситуации восстановить всю систему.