Союз музеев РФ выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Петербургский Союз музейных работников назвал передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) ликвидацией музея. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Союза музеев России.

«Невозможно не задать вопрос, ради чего уничтожается музей? В том, что уничтожается, — сомнений нет, так как работа любого музея — это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации», — сказано в заявлении.

Музейщики посетовали, что главным примером компромисса между РПЦ и музеями был именно Исаакиевский собор. Подписанное между епархией и музеем «Исаакиевский собор» соглашение позволяло сохранять ценности памятника ЮНЕСКО.

«Это уникальный музей, который не только не получает ни копейки из бюджета на текущие расходы, но и все работы по реставрации выполняет за счет своих доходов», — подчеркнули музейные работники в своем заявлении. По их данным, в 2016 году общие доходы составили 783 млн рублей. Из них по 100 млн рублей было выплачено на реставрацию и налоги, остальные деньги были направлены на содержание соборов музейного комплекса.