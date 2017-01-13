Петербуржцы начали акцию против передачи Исаакиевского собора РПЦ

В Санкт-Петербурге возле Исаакиевского собора 13 января собрались противники его передачи РПЦ. Акция организована в формате встречи с депутатами, которые выступили перед собравшимися. Об этом пишет «Фонтанка».

Речь идет о депутатах законодательного собрания Санкт-Петербурга Максиме Резнике, Борисе Вишневском и Алексее Ковалеве. На встречу с ними собралось до тысячи человек.

Активист движения «Открытая Россия» Вадим Суходольский заявил, что в ходе акции объявили о решении провести на Марсовом поле митинг 28 января против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Напомним, что о передаче собора РПЦ стало известно 10 января. Предполагается, что РПЦ до конца 2018 года получит его в безвозмездное пользование на 49 лет.