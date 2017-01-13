Боевиков ИГ в Чечне отследили через WhatsApp

Чеченские силовики ликвидировали четырех боевиков и задержали свыше 20 последователей запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ) во время спецоперации в Курчалойском районе. Погибли два бойца Нацгвардии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Один из них сообщил, что выследить экстремистов и упредить их вылазку в селение Цоци-Юрт удалось, в том числе, благодаря изучению переписки боевиков в WhatsApp, где у боевиков была своя группа. Источник издания отметил, что сразу после начала спецоперации в Курчалойском районе абонентам группы боевиков начали приходить сообщения с советом удалить переписку, которая может показать подозрительной. Останавливая машины, чеченские силовики досматривали не только автомобили и их водителей, но и содержание чатов в гаджетах.

В декабре 2016 года в Октябрьском районе Грозного была уничтожена группа боевиков, совершивших нападение на сотрудников полиции.

«Работа по выявлению вооруженных экстремистов, скрывавшихся в Шалинском и Курчалойском районах, была активизирована после нападения боевиков на полицейских в декабре прошлого года», — рассказал один из собеседников «Коммерсанта».

В ходе подготовки к операции выяснилось, что в числе организаторов группы боевиков в WhatsApp оказались близкие родственники одного из самых жестоких полевых командиров Исы Мускиева — он и его последователи убили 102 человека, в том числе, 84 мир жителя. Он был ликвидирован 10 лет назад.