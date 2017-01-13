Боевиков ИГ в Чечне отследили через WhatsApp
Чеченские силовики ликвидировали четырех боевиков и задержали свыше 20 последователей запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ) во время спецоперации в Курчалойском районе. Погибли два бойца Нацгвардии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
Один из них сообщил, что выследить экстремистов и упредить их вылазку в селение Цоци-Юрт удалось, в том числе, благодаря изучению переписки боевиков в WhatsApp, где у боевиков была своя группа. Источник издания отметил, что сразу после начала спецоперации в Курчалойском районе абонентам группы боевиков начали приходить сообщения с советом удалить переписку, которая может показать подозрительной. Останавливая машины, чеченские силовики досматривали не только автомобили и их водителей, но и содержание чатов в гаджетах.
В декабре 2016 года в Октябрьском районе Грозного была уничтожена группа боевиков, совершивших нападение на сотрудников полиции.
«Работа по выявлению вооруженных экстремистов, скрывавшихся в Шалинском и Курчалойском районах, была активизирована после нападения боевиков на полицейских в декабре прошлого года», — рассказал один из собеседников «Коммерсанта».
В ходе подготовки к операции выяснилось, что в числе организаторов группы боевиков в WhatsApp оказались близкие родственники одного из самых жестоких полевых командиров Исы Мускиева — он и его последователи убили 102 человека, в том числе, 84 мир жителя. Он был ликвидирован 10 лет назад.
Дорогие друзья! Сегодня в Курчалоевском районе Чечни бесславно завершили свой жизненный путь особо опасные бандиты, входившие в террористическую организацию. Некоторое время назад нами была получена информация о том, что близкий родственник уничтоженного в 2006 году главаря террористов Исы Мускиева получил из-за границы приказ начать активные действия по созданию сети боевиков. В результате тщательно подготовленной и проведённой в условиях повышенной секретности оперативной работы удалось раскрыть всю преступную сеть, установить главарей, узнать личности пособников, выявить места хранения оружия, боеприпасов, мин, взрывчатых веществ. В назначенный час одновременно в нескольких населённых пунктах произведены задержания десятков бандитов и их сообщников. В среду вечером в ходе спецоперации оказали вооружённое сопротивление и уничтожены четверо боевиков. Один из этой группы взят живым. Одному бандиту удалось скрыться, воспользовавшись темным временем суток, густым туманом и дождливой погодой. Место его предполагаемого задержания полностью блокировано. На рассвете участники операции перейдут к активным действиям. Уверен, что бандит будет задержан или нейтрализован. К сожалению в ходе спецоперации геройски погиб один из наших боевых товарищей. Никто из числа местных жителей не пострадал, разрушений нет. Население оказывает активную поддержку участникам операции. Обстановка в районе спокойная. #Кадыров #Кадыров #Россия #Чечня
A video posted by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Jan 11, 2017 at 12:00pm PST