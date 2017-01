Боевиков ИГ в Чечне отследили через WhatsApp

Дорогие друзья! Сегодня в Курчалоевском районе Чечни бесславно завершили свой жизненный путь особо опасные бандиты, входившие в террористическую организацию. Некоторое время назад нами была получена информация о том, что близкий родственник уничтоженного в 2006 году главаря террористов Исы Мускиева получил из-за границы приказ начать активные действия по созданию сети боевиков. В результате тщательно подготовленной и проведённой в условиях повышенной секретности оперативной работы удалось раскрыть всю преступную сеть, установить главарей, узнать личности пособников, выявить места хранения оружия, боеприпасов, мин, взрывчатых веществ. В назначенный час одновременно в нескольких населённых пунктах произведены задержания десятков бандитов и их сообщников. В среду вечером в ходе спецоперации оказали вооружённое сопротивление и уничтожены четверо боевиков. Один из этой группы взят живым. Одному бандиту удалось скрыться, воспользовавшись темным временем суток, густым туманом и дождливой погодой. Место его предполагаемого задержания полностью блокировано. На рассвете участники операции перейдут к активным действиям. Уверен, что бандит будет задержан или нейтрализован. К сожалению в ходе спецоперации геройски погиб один из наших боевых товарищей. Никто из числа местных жителей не пострадал, разрушений нет. Население оказывает активную поддержку участникам операции. Обстановка в районе спокойная. #Кадыров #Кадыров #Россия #Чечня

