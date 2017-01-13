Кадыров показал победителя конкурса на пост его помощника

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram поздравил с днем рождения Игоря Панасенко, победителя телевизионного конкурса на право стать его личным помощником.

«Я искренне поздравляю с днём рождения нового человека в нашей команде, заместителя мэра Грозного Игоря Панасенко @kazak_13kra Он является одним из тех молодых людей, которые решили бороться за право быть помощником Главы ЧР», — написал в своем посте Кадыров.

Напомним, 30 июня 2016 года Рамзан Кадыров объявил, что выберет себе помощника в рамках проекта, организованного совместно программой «Прямой эфир» и телеканалом «Россия-1». Жюри должно было оценивать соискателей, которые участвовали в поездках и выполняли различные задания. В финале конкурса они должны был представить собственный проект по развитию Чечни.