Россия вышла из соглашения о достройке АЭС на Украине

Россия вслед за Украиной вышла из соглашения о строительстве энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС. Соответствующее сообщение МИД РФ сегодня опубликовано на официальном портале правовой информации.

В сообщении говорится, что межправительственное соглашение между двумя странами прекратило действие 12 мая 2016 года.

Соглашение о достройке Хмельницкой АЭС было подписано в Киеве 9 июня 2010 года.

В 2015 году Украина денонсировала соглашение.

Хмельницкая АЭС находится в городе Нетешин и состоит из двух работающих энергоблоков. Они были введены в эксплуатацию в 1987 и 2004 годах.