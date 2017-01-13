Центр Кудрина предложил увеличить пенсионный возраст до 63-65 лет

Центр стратегических разработок, которым руководит бывший министр финансов Алексей Кудрин, предлагает повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Об этом Кудрин заявил на Гайдаровском форуме, передает ТАСС.

Кудрин подчеркнул, что предложенный вариант — «это вариант для расчета».

Также экс-министр рассказал, что при проведении в России системных институциональных и структурных реформ ВВП страны к 2019 году сможет вырасти более чем на 3%, а к 2022 году выше 4%.

Он добавил, что по целевому сценарию центра, к 2035 году российский ВВП можно было бы увеличить вдвое, а по инерционному сценарию — в полтора раза.

При этом Кудрин отметил, что и инерционный вариант ему кажется нереалистичным, так как «непроведение отдельных реформ… может столкнуться с вызовами мировых рынков и уменьшением наших позиций на них, в том числе и на рынках углеводородов».

Экс-министр также отметил, сообщает РИА Новости, что в среднесрочной перспективе инфляция в стране должна снизиться до 2-2,5%.

«Сегодня мы поставили задачу на три года — 4% [инфляции], но уже в среднесрочной перспективе мы должны спуститься до 2-2,5%. Это снижение стоимости финансовых ресурсов в стране и, тем самым, создание основы для длинных денег», — заявил Кудрин.