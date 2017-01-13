«Левада-Центр» обжаловал в ЕСПЧ признание иноагентом

Некоммерческая исследовательская организация «Левада-центр» обратилась в ЕСПЧ с жалобой на нарушение двух статей Европейской конвенции о защите прав человека, в результате чего она была признана в России иноагентом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова, представляющий организацию в суде.

«Мы подали жалобу в ЕСПЧ на нарушении двух статей Европейской конвенции о защите прав человека», — пояснил Шарапов и добавил, что речь идет о нарушении 11 статьи (нарушение права собраний), а также 14 статьи (дискриминация по сфере деятельности) конвенции.

Напомним, что «Левада-Центр» был признан иноагентом 5 сентября 2016 года по результатам проверки Минюста России. Минюст включил его в соответствующий реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Позднее «Левада-Центр» обратился в Замоскворецкий суд Москвы с обжалованием решения, однако суд признал решение ведомства законным. А в октябре 2016 года Тверской суд Москвы оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей за отказ регистрироваться ранее самостоятельно в реестре иноагентов, в нарушение порядка деятельности НКО-иноагента.