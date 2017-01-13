Российские губернаторы призвали дать им больше полномочий

В ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС, российские губернаторы пожаловались на нехватку полномочий и стимулов для развития регионов. В этом они обвинили политику Минфина, сообщают «Ведомости»

«Чтобы управлять территорией, ты должен управлять кадрами и у тебя должны быть деньги. Если какой-то инструмент отсутствует, то схема не работает», — отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, добавив, что в 2016 году из бюджета республики на нужды других регионов были перераспределены 8 млрд рублей.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подтвердил, что в такой ситуации губерниям проще оставаться дотационными.

«Не дай бог, вы добьетесь резкого роста бюджетных доходов — вы сразу вылетаете из всех программ поддержки, которые используются для дотационных регионов, и получаете заоблачное софинансирование адресных программ», — сказал Артамонов.

Ему парировал глава Красноярского края Виктор Толоконский, заявивший, что целью проводимой центром политики является «поддержание стабильности экономических и социальных процессов», а не мотивация успешных регионов к развитию.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, подчеркнул, что главными проблемами экономического развития России являются «паралич кредитов» и нехватка инвестиций.