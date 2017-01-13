Луговой связал попадание в «список Магнитского» с законом об онлайн-кинотеатрах

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Луговой высказал предположение, что его включение в «список Магнитского» могло быть связано с законом об ограничениях в России работы иностранных онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает РИА Новости.

Этот законопроект был внесен в Думу Луговым и депутатом от «Единой России» Шамсаилом Саралиевым.

«Список Магнитского» был введен США, ЕС и Великобританией в 2012 году. Первоначально в него входили лица, которые, как считали его составители, ответственны за арест и смерть в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского.

Луговой был включен в американский список 9 января 2017 года.

«Ваш покорный слуга был недавно введен в список Магнитского, в том числе, может быть, из-за такого рода закона [об онлайн-кинотеатрах]», — сообщил Луговой на пленарном заседании Думы.

Накануне в интервью «Дождю» он отметил, что с 2006 года не выезжал за пределы РФ, так как разыскивается по линии Интерпола. Его подозревают в причастности к убийству бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, бежавшего в Великобританию и отравленного там полонием.