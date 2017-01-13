Воронежский замгубернатора Геннадий Макин попал в историю с похищением человека

12 января воронежское управление Следственного комитета РФ приступило к проверке информации о похищении таксиста ООО «Вендетта» Ивана Переславцева. Об этом заявила «Коммерсанту» официальный представитель ведомства Елена Мануковская.

Дело таксиста Переславцева вызвало огромный резонанс в регионе и вышло на федеральный уровень. В июне 2016 года он заявил в полицию, что в селе Новая Усмань (пригород Воронежа) его в собственном автомобиле насильно вывезли на пруд, затем избили и едва не утопили трое местных бизнесменов Струков, Синюгин, Чеботарь, а когда он очнулся, то увидел, что с сотрудниками полиции беседует мужчина, представившийся заместителем губернатора Воронежской области Геннадием Макиным.

Судмедэкспертиза зафиксировала у Переславцева множественные травмы, которые квалифицировали как нанесшие среднюю тяжесть здоровью.

Однако, как утверждает член совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод, с тех пор никто из подозреваемых в избиении даже не был опрошен. Напротив, в августе 2016 года по встречному заявлению Александра Струкова в отношении таксиста возбудили уголовное дело о краже телефона.

30 декабря, как сообщают СМИ, воронежские силовики провели спецоперацию по задержанию Переславцева в Москве, куда он прибыл, чтобы передать обращение уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в котором он опасается за свою жизнь и просит содействовать передаче расследования дела в МВД РФ и Генпрокуратуру, так как, по его словам, у бизнесменов и замгубернатора Макина есть рычаги влияния на местные правоохранительные органы.

2 января суд избрал таксисту Переславцеву меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, игнорируя это решение, его снова доставили в изолятор временного содержания, откуда вечером того же дня его забрали в больницу на скорой с травмой груди. Адвокат Владимир Самарин заявил, что его подзащитного избивали и заставили признаться в краже телефона.