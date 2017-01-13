Медведев пообещал журналистам лайки от правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел церемонию награждения правительственными премиями в области СМИ за 2016 год. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Один из лауреатов, журналист и политолог Георгий Бовт, назвал свою награду «лайком» от правительства, передает РИА Новости.

В ответ Медведев пообещал дальнейшие «лайки» журналистам со стороны власти.

«Будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, но и "лайки" со стороны власти, потому что от нас тоже кое-что зависит —от тех, кто принимает исполнительные решения», — цитирует агентство премьера.

«Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», — добавил Медведев, намекнув на собственный мем «денег нет, но вы держитесь».