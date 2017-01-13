В Мичиганском университете оценили масштаб фальсификаций на выборах в Думу

Ученые Мичиганского университета США Кирилл Калинин и Уолтер Мебэйн провели анализ результатов выборов в Госдуму, которые прошли осенью 2016 года. В статье, опубликованной в The Washington Post, исследователи пишут, что, по их мнению, фальсификации на тех выборах были самыми масштабными в России, начиная с 2000 года.

Калинин и Мебэйн ссылаются на математическую статистику. Также они обнаружили признаки того, что в России следят за научными публикациями о махинациях на выборах и заметают следы, пытаясь вывести идеальный для статистики результат.

По итогам думских выборов партия «Единая Россия» получила в нижней палате парламента конституционное большинство.