«Новая газета» написала о подготовке чеченцев к отправке в Сирию

Военнослужащие батальона «Север» получают от сотрудников отделения по работе с личным составом 46-й бригады оперативного назначения (ОБРОН) Росгвардии материалы с «рекомендациями при выполнении задач» в Сирии, пишет «Новая газета» со ссылкой на бойца «Севера».

Этот чеченский батальон в настоящее время входит в состав 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБРОН) Росгвардии, уточняет издание.

По данным «Новой газеты», речь идет о брошюрах, предназначенных для подготовки «именно чеченских военнослужащих 46-й ОБРОН Росгвардии к сирийской командировке».

Одна из брошюр, как утверждается в публикации издания, называется «Визуальным переводчиком» и содержит справочные сведения о Сирии, применяемом там вооружении и военной технике, основных фразах на арабском и признаках «принадлежности к незаконному вооруженному формированию».

Вторая брошюра, на которую ссылается «Новая газета», содержит «рекомендации военнослужащим при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике» — краткую информацию о Сирии, советы по различению военных журналистов и шпионов, а также участников конфликта.

Напомним, ранее уже сообщалось об отправке чеченских батальонов в Сирию, однако эта информация была опровергнута на разных уровнях, включая личное опровержение от главы Чечни Рамзана Кадырова, который заверил, что «чеченских батальонов» вообще не существует, а в республике есть только внутренние войска.