В Кремле решили не вмешиваться в передачу Исаакия РПЦ

В администрации президента России считают, что передача Исаакиевского собора Русской православной церкви является «исключительной прерогативой» властей Санкт-Петербурга. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

На вопрос, считает ли Кремль необходимым передачу здания собора РПЦ, Песков скал: «Я не могу озвучивать никакую позицию, вопрос с Исаакиевским собором — это исключительно прерогативы городских властей, и соответственно, такие вопросы нужно адресовать руководству Санкт-Петербурга».

10 января будущую передачу Исаакиевского собора с баланса города РПЦ подтвердили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Музейные работники уже выступили против передачи собора, в котором постоянно идет реставрация.