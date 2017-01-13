Кремль объяснил терпением отсутствие реакции на высказывания команды Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока Кремль не намерен отвечать на высказывания команды нового американского лидера Дональда Трампа. По его словам, реакция последует тогда, когда эта команда займет руководящие посты в администрации США. Пескова цитирует РИА Новости.

«Мы достаточно исполнены терпения и главным образом будем обращать внимание на высказывания действующих министров и действующего президента США», — отметил он.

Комментируя доклад о якобы найденном на Трампа компромате и отношении к этому России, пресс-секретарь президента пояснил, что Кремль не знает, кто составил этот документ. Он также подчеркнул, что Москва фальшивки так долго не обсуждают. Песков также не смог ответить на вопрос о том, является ли составителем нашумевшего доклада бывший агент британских спецслужб.

«Мы все сказали про этот доклад. Мы сказали, что это вряд ли можно назвать докладом. У нас обсуждение этой фальшивки завершено. Мы так долго фальшивки не обсуждаем», — заявил он. «Это же не первая фальшивка, тем более достаточно низкопробная. Просто не нужно обращать на них такого внимания, как это обращается сейчас в эмоциональном угаре, который доминирует в Америке», — добавил Песков.