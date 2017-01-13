Партия «Беспартийная Россия» получила регистрацию в Минюсте
Минюст зарегистрировал партию «Беспартийная Россия», карточка организации появилась на сайте ведомства.
В карточке говорится, что партия прошла регистрацию 23 декабря 2016 года.
Как сообщил ТАСС ее председатель Александр Сафошин, учредительный съезд организации прошел еще в 2013 году, однако раньше зарегистрировать ее не удавалось.
«Ее социально-политическая задача, — говорится в программе партии, — не самой приходить всяческими методами к власти, а обеспечить формирование и проведение в жизнь влиятельного и компетентного общественного мнения».
«Сегодня в нашей стране можно реально объединить всех граждан России на беспартийной основе, так как беспартийных более ста миллионов совершеннолетних россиян, для которых обоснованная государственная идеология — это способ созидать и обеспечивать движение по пути социального прогресса», — отмечается в программе.
В течение полугода с момента регистрации партия должна зарегистрировать свои отделения минимум в половине регионов России. Иначе ее регистрация будет аннулирована.