Группа турецких дипломатов и офицеров НАТО решила не возвращаться в Турцию

Несколько турецких офицеров и дипломатов, работавших в Норвегии, обратились к властям с просьбой о предоставлении им политического убежища. Они утверждают, что подвергнутся преследованиям и окажутся в тюрьме по возвращении на Родину, сообщает норвежская газета VG.

Издание сообщает, что турки сейчас проживают на секретных квартирах, а его корреспонденты смогли пообщаться с некоторыми из них.

«Я не могу вернуться домой, хотя мой норвежский паспорт вскоре будет аннулирован. Меня сразу арестуют, подвергнут пыткам и заставят оговорить себя. В турецких тюрьмах люди умирают по неизвестным причинам», — заявил один из турецких военных.

Все собеседники издания подтвердили, что написали соответствующие запросы в полицию Норвегии и дипломатические службы для предоставления им политического убежища.

Турецкие военные сообщили, что уверены в том, что их счета, жилье уже конфискованы турецким правительством. Они настаивают на анонимности, так как опасаются репрессий в отношении их семей.

Один из них заявил, что ищет неквалифицированную работу, и будет рад стать спортивным тренером в Норвегии, чтобы поддерживать близких.

Газета сообщает, что власти оказались в сложном положении, так как Норвегия и Турция являются членами НАТО.

«Мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о том, что кто-то запросил убежище, а также не можем говорить о возможном решении и причине обращения», — ответил на письменный запрос издания советник министерства юстиции по связям со СМИ Андреас Щелд-Лоранге.

Представитель генерального секретаря НАТО Йонса Столтенберга подтвердил, что ему известны случаи арестов турецких военных, уволенных из армии. Некоторые из них нашли убежища в других странах северо-атлантического альянса.