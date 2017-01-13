СМИ узнали о запуске ЦБ масштабной проверки неакционированных НПФ

Банк России начал массовую проверку негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые не прошли акционирование и продолжают деятельность в формате некоммерческих организаций (НКО). Проверки начались в конце 2016 года. Об этом пишут «Ведомости».

«В пенсионных фондах, продолживших работу в статусе НКО, проходят проверки, они сравнимы по масштабам с теми, которые проводились регулятором в НПФ при вступлении в систему гарантирования прав застрахованных лиц», — рассказал генеральный директор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.

Он добавил, что «проверка явно неформальная и весьма тяжелая для фондов»: регулятор детально проверяет деятельность компаний. Сообщается, что проверки, в частности, также коснулись НПФ «Уголь» и «Империя». Однако официального подтверждения этой информации пока нет.