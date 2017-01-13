Топ-менеджеру Volkswagen грозит срок до 169 лет

Окружной суд Детройта может приговорить топ-менеджера автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта к тюремному сроку в 169 лет. Об этом пишет Deutsche Welle.

Он был арестован в США по подозрению в причастности к «дизельгейту» — скандалу, связанному с занижением показателей выброса вредных газов. Позже Шмидту предъявили обвинение в преступном сговоре с целью обмана американских властей.

Кроме него, власти США обвиняют еще пятерых топ-менеджеров концерна, но они находятся в Германии, и их экстрадиции вряд ли удастся добиться.

Арестованный ранее инженер Volkswagen Джеймс Лян признал свою вину, и ему грозит пятилетний тюремный срок.

Напомним, в 2015 году американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) установило, что концерн оснащал свои автомобили с дизельными двигателями компьютерными программами, которые во время проверок занижали показатели выброса вредных веществ. В некоторых случаях их содержание превышало допустимую норму в 40 раз.