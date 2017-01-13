Депутат Луговой предложил сделать соцсети операторами связи

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Андрей Луговой считает необходимым приравнять социальные сети к операторам связи. По мнению парламентария, это нужно для того, чтобы ограничить их использование, например, для вербовки террористов, сообщает «Интерфакс».

«Надо давно поставить вопрос о том, чтобы вообще все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы наших сограждан и наших детей не вербовали ехать в Сирию и другие "горячие точки"», — сказал депутат во время обсуждения в Думе его законопроекта об онлайн-кинотеатрах.

Документ ограничивает долю иностранцев в капитале таких компаний 20%. Сегодня Дума приняла его в первом чтении.

Операторами связи в России выступают интернет-провайдеры, сети кабального, цифрового и аналогового ТВ и радио, сотовые операторы и другие участники телекоммуникационного рынка.

По словам Лугового, сегодня есть онлайн-кинотеатры, у которых 100 тысяч и более пользователей. «Не пройдет и года, я вас уверяю, и некоторые пользователя будут иметь 3, 5, 10, 15 млн пользователей, а это значит, что они становятся СМИ с влиянием на целые субъекты, вообще на всю страну», — отметил он.

Луговой добавил, что сейчас нет намерения приравнять онлайн-кинотеатры к СМИ.