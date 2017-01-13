В Кремле прокомментировали смерть пациента из-за помех скорой помощи

В Кремле считают необходимым дать юридическую оценку поведению водителя, который отказался пропустить машину скорой в Петропавловске-Камчатском. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Здесь можно только солидаризироваться с осуждением подобных действий, с теми, кто возмущен непропуском машины скорой помощи. Это абсолютно недопустимо», — отметил чиновник.

10 января скорая помощь не смогла вовремя доехать до 21-летнего пациента из-за того, что дорогу перегородила легковая машина. Женщина, находившаяся за рулем, отказывалась уступить дорогу. Пациент погиб.

По факту гибели возбуждено уголовное дело. В Госдуме уже предложили ввести уголовную ответственность для водителей, которые не уступают дорогу скорой.