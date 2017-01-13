Россельхознадзор признал четверть пищевых продуктов в РФ фальшивыми

Официальный представитель федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) Андрей Алексеенко, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, заявил, что четверть пищевой продукции на российском рынке — это фальсификат, передает «Интерфакс».

По словам Алексеенко, такие данные были получены в результате выборочных проверок, проведенных сотрудниками Россельхознадзора в различных торговых сетях страны.

«Фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — сообщил представитель надзорного ведомства.

Он привел пример фальсификацию продукции на рыбном рынке: рыбу накачивают полифосфатами, чтобы «глазурь удерживала больше влаги» и повышала вес товара.

«Все это для того, чтобы залезть в наш карман, — пояснил Алексеенко. — Но попутно это еще приводит к тому, что недобросовестные компании получают фору по сравнению с добросовестными производителями».

По словам официального представителя Россельхознадзора, эта тенденция на российском рынке по сути представляет собой «обратную селекцию» — выигрывают и развиваются мошенники, а добросовестные производители оказываются в крайне невыгодном положении.

«Это пике, это штопор, и здесь государство, конечно, должно наводить порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности», — подытожил Алексеенко.