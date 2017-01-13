Появилось фото Путина с главой ЧВК Вагнера

В группе War news today в соцсети «ВКонтакте» появилась фотография, на которой президент России Владимир Путин изображен вместе с Дмитрием Уткиным, которого называют главой частной военной компании Вагнера. На снимке Уткин крайний слева.

По данным СМИ, Вагнер — это его позывной, а ЧВК участвуют в боевых действиях на стороне российской армии в Сирии.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, фотография могла быть сделана на приеме в Кремле 9 декабря, передает «Дождь».

Песков отметил, что глава государства не общался отдельно с руководителями частной военной компании.

«В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было», — заявил глава пресс-службы.

В России наемничество является уголовным преступлением.