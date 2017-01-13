За сутки в Москве произошло свыше 900 ДТП

За минувшие сутки в Москве было зарегистрировано 910 автоаварий, в результате которых один человек погиб, еще 29 получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Там отметили, что ДТП произошли на фоне сложной дорожной обстановки из-за выпавшего снега.

Госавтоинспекция призвала водителей по возможности пересесть на общественный транспорт, а также не парковаться на путях работы уборочной техники.

Сегодня вечером произошло еще одно ДТП с пострадавшими — на Хорошевском шоссе вблизи станции метро «Полежаевская» легковой автомобиль сбил трех пешеходов.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В числе раненых один ребенок.