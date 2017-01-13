Экономисты предрекли нищету каждому третьему россиянину

Каждый третий житель России может оказаться за чертой бедности. К такому выводу пришли специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Соответствующие выводы экспертов опубликованы в докладе «Риски бедности и ресурсы домохозяйств», передает «Газета.ru».

Согласно данным анализа, 28,8% населения России находятся в зоне риска стать бедными (имеющими доход примерно менее 10 тысяч рублей в месяц). При этом в 2014 году доходы россиян сократились на 0,7% по сравнению с 2013-м годом, в 2015 году сокращение произошло сразу на 6%, а в 2016-м году, ожидают аналитики, этот показатель может составить 10%.

Среди факторов, оказывающих давление на финансовое благосостояние россиян, специалисты назвали потерю работы, наличие кредитных долгов, несовершеннолетних детей и проживание в сельской местности.

По данным опроса, около 70% опрошенных россиян в 2016 году экономили на всем. Склонность к экономии отметили во всех возрастных группах граждан РФ, независимо от рода занятий. При этом аналитики допускают, что вернуться к лучшему уровню жизни россиянам будет затруднительно ввиду отсутствия для этого необходимых ресурсов. Также эксперты не исключают возможного роста числа бедного населения страны. В опросе участвовали 3,5 тысяч жителей России.