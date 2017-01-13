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13 января 2017, 16:25
археология история Монголия

Древние плавильные печи найдены в Монголии

ARD

Археологическая экспедиция, работавшая в аймаке Туве в центральной Монголии, обнаружила остатки плавильных печей. Находки датируются II веком до н. э. О результатах раскопок сообщил интернет-журнал Asia Russia Daily.

Печи предназначались для выплавки железа. Исследователи из Института истории и археологии Монгольской академии наук и Университета Эхимэ (Япония) полагают, что их построили и использовали представители народа хунну (в китайских источниках известного под названием сюнну). Как раз в этот период хунну под предводительством Маодуня создали первую мощную державу в евразийских степях, наводившую страх на соседние народы, в том числе на Китай. Именно для защиты от нападений хунну была выстроена на северной границе китайской империи Великая стена. Подробнее об истории этого народа можно прочитать в стенограмме лекции «Сюнну-Гунны. Кто же они?» доктором филологических наук Анной Дыбо в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру».

Фото: ARD

У хунну имелось развитое кузнечное и оружейное дело, они использовали как бронзу, так и железо. Комментируя последние находки, исследователи особо отмечают, что конструкция металлургических печей значительно отличается от тех, что применялись в тот же период в китайской империи Хань. Следовательно, считают ученые, хунну имели собственную металлургию, а не копировали технические новшества у своих южных соседей.

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