Самки косаток уступают право размножения молодежи

В мире животных крайне редко встречается менопауза, когда яичники самок в определенном возрасте перестают продуцировать новые яйцеклетки. Помимо людей, этим свойством обладают представители китообразных: косатки (Orcinus orca) и короткоплавниковые гринды (Globicephala macrorhynchus). Недавно ученые предполагали, что косатки перестают размножаться, чтобы уделять большее внимание выживанию своих семей, а не рождению большего количества детенышей. Новое исследование показывает, что функция менопаузы у косаток иная. Взрослые самки перестают размножаться, когда появляются детеныши у их дочерей, так что между ними не возникает конкуренция за ресурсы.

Самцы косаток живут около 30 лет. Срок жизни самок значительно больше. Самая старая известная нам косатка по кличке Бабуля (Granny) недавно умерла в возрасте 105 лет, оставаясь до последнего вожаком своей стаи. Но размножаться она перестала, как и другие косатки-самки, достигнув сорока лет.

В основу нынешней работы были положены наблюдения за косатками, которые велись на протяжении 43 лет в двух популяция на северо-западе Тихого океана. За это время было зафиксировано рождение 525 детенышей. Ученые отметили, что, чем старше мать, тем более вероятна гибель ее детеныша до достижения возраста пятнадцати лет. Смертность среди детенышей пожилых матерей в 1,7 раза выше, чем у молодых. Поэтому, как утверждает ведущий автор работы этолог Даррен Крофт (Darren Croft) из Университета Эксетера, никакого смысла в том, чтобы старая мать тратила время и энергию на нового детеныша, который, скорее всего, погибнет. Гораздо эффективнее с точки зрения ее генетического наследия будет помогать своим старшим детенышам выращивать их потомство, делясь с ними пищей и участвуя в защите детей. Менопауза у косаток, таким образом, оказывается результатом структуры их семьи, где совместно существуют представители нескольких поколений, что приводит как к сотрудничеству, так и репродуктивной конкуренции между поколениями. Поскольку семьи такого рода редко встречается в царстве животных, менопауза тоже остается редким явлением.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.